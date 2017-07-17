زيدان يبحث عن ظهير أيمن لريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ترددت أنباء عن اقتراب تشيلسي من التعاقد مع دانييلو لاعب ريال مدريد، مقابل نحو 30 مليون يورو.

لكن رحيل دانييلو عن الريال سيجعل داني كارفخال الظهير الأيمن الوحيد في الفريق، ما يدفع المدرب زين الدين زيدان للبحث عن بدائل، استعدادًا للموسم المقبل، خاصةً في ظل سياسة تدوير اللاعبين التي يتبعها.

واستعرضت صحيفة “ آس ” الإسبانية، اليوم الاثنين، الخيارات المتاحة أمام زيدان لتعويض رحيل دانييلو، الذي انضم للفريق في 2015 قادمًا من بورتو.

والخيار الأول والأسهل هو الاستعانة بناتشو فرنانديز، وثيو هرنانديز، مع كارفخال في هذا المركز، برغم أن أيًا منهما ليس ظهيرًا أيمن بالأساس، لكنهما قدما أداء جيدا في هذا المركز، عندما استدعت الضرورة أن يلعبا فيه.

ونظريًا، سيكون هرنانديز بديلًا ثابتًا لمارسيلو، وناتشو الخيار الثالث في قلب الدفاع، بعد رفائيل فاران وسيرجيو راموس، لكن في حال وقوع العديد من الإصابات في الخط الخلفي، فإن زيدان سيكون في ورطة.

أما الخيار الثاني فهو الاعتماد على المغربي أشرف حكيمي، لاعب الفريق الرديف، الذي سبق له العمل مع زيدان عندما كان الأخير مدربًا للفريق الثاني.