بالصور.. ضبط 300 كجم من اللحوم الفاسدة بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت بلدية وسط الدمام ، بالتعاون مع دوريات أمن الطرق ، من ضبط 300 كيلوجرام لحوم الأبقار والأغنام الفاسدة ، وغيرصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل سيارة تنقل اللحوم، وتفتقر إلى أبسط اشتراطات الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام، المهندس حاتم بن سعد الغامدي،أنه تم ضبط سيارة من نوع نقل خاص تقوم بنقل اللحوم الطازجة لأحد الملاحم دون توفير أي من الاشتراطات الصحية الخاصة بنقل اللحوم.

وتابع أنه تم إتلاف المضبوطات، وحجز السيارة، وتغريم المخالف حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.