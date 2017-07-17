العثور على طفل حديث الولادة فى جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عثر أحد المواطنين، فجر اليوم، على طفل لقيط حديث الولادة ملقى على الأرض، بحي الصفا بمحافظة جدة، وأبلغ به الجهات الأمنية والهلال الأحمر التي باشرت التحقيق في الأمر.

وكان المواطن قد فوجئ بالعثور على لَقيط حديث الولادة ملقى على الأرض في وقت صلاة فجر اليوم، وبادر بتقديم بلاغ لدى مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ” 911 ” ، وعلى الفور؛ باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة والهلال الأحمر موقع البلاغ بحي الصفا، وكشفت فرق الهلال الأحمر على الرضيع وتبين أنه على قيد الحياة ونقل إلى مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية.