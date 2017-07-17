 العثور على طفل حديث الولادة فى جدة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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العثور على طفل حديث الولادة فى جدة

العثور على طفل حديث الولادة فى جدة
نايف السالم(صدى):

عثر أحد المواطنين، فجر اليوم، على طفل لقيط حديث الولادة ملقى على الأرض، بحي الصفا بمحافظة جدة، وأبلغ به الجهات الأمنية والهلال الأحمر التي باشرت التحقيق في الأمر.

وكان المواطن قد فوجئ بالعثور على لَقيط حديث الولادة ملقى على الأرض في وقت صلاة فجر اليوم، وبادر بتقديم بلاغ لدى مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ” 911 ” ، وعلى الفور؛ باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة والهلال الأحمر موقع البلاغ بحي الصفا، وكشفت فرق الهلال الأحمر على الرضيع وتبين أنه على قيد الحياة ونقل إلى مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولاقوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 29792 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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