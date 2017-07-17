الألوان الشعبية تشعل فعاليات صيف النماص 1438 - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح تصوير عبدالله جاري - عوض آل الشيخ(صدى):

وسط حضور كثيف من أهالي محافظة النماص والزوار والمصطافين أحيت فرقة السروات مساء أمس ليلة تراثية ضمن فعاليات مهرجان صيف النماص 1438 تحت شعار ” صيفنا ألوان ” وذلك بالساحة الشعبية في قصر التراث وسط المدينة ،وقد أبدعت الفرقة في تأدية الألوان الشعبية ليشعل ذلك حماس الحضور ممّا حدا بهم للانضمام، إلى صفوف الفرقة للمشاركة في تلك الموروثات الشعبية والتي أحياه عدد من الشعراء الشباب وذلك بأجزل عبارات القصيد وبالألحان الجنوبية الرائعة والتي ركزت كلماتها على تأكيد مدى اللحمة الصادقة بين القيادة والشعب.

يذكر أن فرقة السروات ستقدم يوم الثلاثاء القادم لون العرضة في متنزه ال وليد بعد صلاة العصر.