موظف يشعل النار بمقر عمله في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

أتهمت النيابة العامة في دبي، اليوم الإثنين، موظفاً آسيوياً في محل ،خاص بتجارة المعدات، بتهمة إضرام النيران في المحل باستخدام مواد بترولية ” البنزين ” ،بعد خلاف مع مالك ، وتم إحالته إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات .

وأشارت النيابة العامة إلى أن الموظف استعان بمتهم أخر ، كما سرقا حقيبة عائدة إلى مالك المحل تحتوي على شيكات و 166 ألف درهم .

وأوضحت النيابة العامة أن الموظف وشريكه زورا قيمة أحد الشيكات،واستعانا برجل ثالث ليقوم بصرفه من أحد البنوك، ليستوليا بموجب الشيك على مبلغ 166 ألف درهم.

ووفقاً لأقوال مالك المحل، فإنه ائتمن الموظف على إدارة المحل أثناء سفره، إلا أنه خان الأمانة وسرق جهاز حاسب آلي، ما دفعه إلى طرده من العمل، فبادر بالأنتقام ، وسرق حقيبته وأضرم النيران في محله.