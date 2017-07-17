⁠⁠⁠⁠⁠الإمارات تكشف حقيقة اختراقها وكالة الأنباء القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

نفى السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، صحة مزاعم صحيفة ” واشنطن بوست ” ، الأمريكية، بشأن وقوف الإمارات خلف اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في الـ 24 من مايو الماضي.

وقال العتيبة في بيان إن الإمارات لم يكن لها دور على الإطلاق في القرصنة المزعومة التي تحدث عنها المقال، واصفا تقرير الصحيفة بـ ” الكاذب “.

وأضاف العتيبة في بيان: ” الشيء الحقيقي هو سلوك قطر؛ تمويل ودعم وتمكين المتطرفين من طالبان إلى حماس والقذافي التحريض على العنف وتشجيع التشدد وتقويض استقرار جيرانها “.

وكانت الصحيفة الأمريكية نسبت لمصادر مجهولة في الاستخبارات الأمريكية “ سي آي إيه ” ، قولها إن الإمارات رتبت لاختراق صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تابعة للحكومة القطرية.