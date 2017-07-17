⁠⁠⁠⁠⁠إيران تعتقل 23 من عناصرها بينهم ضباط - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

ذكرت مصادر إيرانية ، اليوم الاثنين، إن الحرس الثوري الإيراني اعتقل الجمعة الماضي 23 شخصًا من عناصره بسبب اتهامهم بنشر معلومات “حساسة” تؤكد تورط الحرس في الهجمات الإلكترونية ضد تركيا في عامي 2014 و2015.

وأوضحت المصادر أنه من بين المعتقلين ضباط في جهاز الاستخبارات، بعدما أقدمواعلى نشر معلومات ووثائق في وسائل إعلام معادية للنظام تفيد بتورط الحرس الثوري، بشن سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت البنية التحتية الحيوية في تركيا، ونجم عنها أضرار جسيمة خصوصًا في شبكة الكهرباء .