الحبسي: أثق في أداء ريدينج بالموسم القادم - صحيفة صدى الالكترونية

الحبسي: أثق في أداء ريدينج بالموسم القادم
أعلن علي الحبسي، الحارس العماني، القادم من ريدينج الإنجليزي، انضمامه رسميا لصفوف فريق نادي الهلال.
وكتب الحبسي، رسالته عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي، تويتر: ” اليوم، أعلن رسميًا انتقالي لنادي الهلال، احد أعظم الأندية في السعودية وآسيا، قضيت أفضل عامين مع أصدقائي وعائلتي في ريدينج، الذي يعد بمثابة بيتي “.
وأضاف: ” لا أحد يمكنه أن يتخيل الدعم والحب الذي تلقيته من جماهير الفريق “.
وتابع الحارس العماني: ” أثق في أن ريدينج سوف يقدم أداءًا عظيمًا في الموسم القادم، خاصة مع المدرب المثالي جاب ستام، سوف تقود الفريق إلى الأمام ونتائج ممتازة “.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحسسني انك كاسياس يا الحبسي