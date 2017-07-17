الحبسي: أثق في أداء ريدينج بالموسم القادم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن علي الحبسي، الحارس العماني، القادم من ريدينج الإنجليزي، انضمامه رسميا لصفوف فريق نادي الهلال.

وكتب الحبسي، رسالته عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي، تويتر: ” اليوم، أعلن رسميًا انتقالي لنادي الهلال، احد أعظم الأندية في السعودية وآسيا، قضيت أفضل عامين مع أصدقائي وعائلتي في ريدينج، الذي يعد بمثابة بيتي “.

وأضاف: ” لا أحد يمكنه أن يتخيل الدعم والحب الذي تلقيته من جماهير الفريق “.

وتابع الحارس العماني: ” أثق في أن ريدينج سوف يقدم أداءًا عظيمًا في الموسم القادم، خاصة مع المدرب المثالي جاب ستام، سوف تقود الفريق إلى الأمام ونتائج ممتازة “.