 الحبسي: أثق في أداء ريدينج بالموسم القادم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الحبسي: أثق في أداء ريدينج بالموسم القادم

الحبسي: أثق في أداء ريدينج بالموسم القادم

الحبسي: أثق في أداء ريدينج بالموسم القادم
نواف السالم(صدى):

أعلن علي الحبسي، الحارس العماني، القادم من ريدينج الإنجليزي، انضمامه رسميا لصفوف فريق نادي الهلال.

وكتب الحبسي، رسالته عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي، تويتر: ” اليوم، أعلن رسميًا انتقالي لنادي الهلال، احد أعظم الأندية في السعودية وآسيا، قضيت أفضل عامين مع أصدقائي وعائلتي في ريدينج، الذي يعد بمثابة بيتي “.

وأضاف: ” لا أحد يمكنه أن يتخيل الدعم والحب الذي تلقيته من جماهير الفريق “.

وتابع الحارس العماني: ” أثق في أن ريدينج سوف يقدم أداءًا عظيمًا في الموسم القادم، خاصة مع المدرب المثالي جاب ستام، سوف تقود الفريق إلى الأمام ونتائج ممتازة “.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 2 ساعتين

تحسسني انك كاسياس يا الحبسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *