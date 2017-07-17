تفاصيل رسالة أمير الكويت للرئيس المصري بشأن أزمة قطر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين الشيخ ” صباح خالد الحمد الصباح ” النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الكويت فى زيارة لمصر يستقبله خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى.

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال ” الصباح ” بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة بان النائب الأول لرئيس مجلس سيقوم بتسليم رسالة إلى الرئيس السيسى من الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح ” أمير الكويت.

وكشفت المصادر أن الرسالة تتناول دعم العلاقات الثنائية وجهود الوساطة المبذولة من الكويت لحل الأزمة بين دول المقاطعة العربية مصر والسعودية والبحرين والإمارات مع قطر.

كما يلتقى ” الصباح ” خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات المصرية من بينهم ” سامح شكرى ” وزير الخارجية لإستعراض ملف التعاون بين مصر والكويت وآخر التطورات.