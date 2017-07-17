العراق تطلق صاروخ " اليقين 1 " - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قالت وزارة الصناعة والمعادن العراقية في بغداد، اليوم الاثنين أن العراقنجحت في إجراء تجربة ناجحة لإطلاق حر لصاروخ “ اليقين 1 ” الذي صنع محليًا.

وقال مدير شركة الصناعات الحربية العامة مظهر صادق التميمي في تصريح صحافي تمت وبنجاح تجارب الإطلاق الحر لصاروخ (اليقين 1) الذي يزن رأسه الحربي 350 كيلو غرامًا من المتفجرات، وتم تصميمه على يد خبراء عراقيين، ويبلغ مداه ما يقارب 15 كيلومترًا .

وأضاف أن الشركة صنعت وانتجت قنابل الهاون والصواريخ 107 ملم بنسب تصنيع وإنتاج محلي تجاوزت 80% بالمساهمة مع القطاع الخاص العراقي وفق المعاير والمواصفات العالمية ، مشيرًا إلى أنه تم تصنيع راجمات عيار 107 ملم وصناعة إبر إطلاق الدبابات وإبر إطلاق رشاش BKC .

ويذكر أن العراق كانت من الدول الرائدة في ثمانينيات القرن الماضي في صناعة الأسلحة عبر هيئة التصنيع العسكري لكن بعد تغيير النظام عام 2003 تم حل هيئة التصنيع وإحالة موظفيها إلى التقاعد .