المملكة تبحث استقدام صيادلة من الهند وباكستان والفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يبحث قطاع الصيدليات، استقدام صيادلة من دول الهند وباكستان والفلبين، لتنويع جنسيات العاملين في القطاع وكسر احتكار جنسية محددة له، فضلا عن عدم رغبة الصيادلة السعوديين العمل في القطاع الصحي الخاص.

وقالت المصادر، إن الترتيبات بدأت بعد صدور قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإعادة النظر في تصنيف شهادة بكالوريوس الصيدلة من تلك الدول، خاصة بعد الاطلاع على الخطط الدراسية لتلك الدول في حقل الصيدلة وقبولها من طرف الهيئة وفق ضوابط.

يذكر أن عدد الصيدليات العاملة في منشآت القطاع الصحي الخاصة، وفقا لإحصائية وزارة الصحة بلغ 7815 صيدلية على مستوى المملكة.