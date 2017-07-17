المملكة تبحث استقدام صيادلة من الهند وباكستان والفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

المملكة تبحث استقدام صيادلة من الهند وباكستان والفلبين
يبحث قطاع الصيدليات، استقدام صيادلة من دول الهند وباكستان والفلبين، لتنويع جنسيات العاملين في القطاع وكسر احتكار جنسية محددة له، فضلا عن عدم رغبة الصيادلة السعوديين العمل في القطاع الصحي الخاص.
وقالت المصادر، إن الترتيبات بدأت بعد صدور قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإعادة النظر في تصنيف شهادة بكالوريوس الصيدلة من تلك الدول، خاصة بعد الاطلاع على الخطط الدراسية لتلك الدول في حقل الصيدلة وقبولها من طرف الهيئة وفق ضوابط.
يذكر أن عدد الصيدليات العاملة في منشآت القطاع الصحي الخاصة، وفقا لإحصائية وزارة الصحة بلغ 7815 صيدلية على مستوى المملكة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 4 ساعات
ومن هى تلك الجنسية التى يريدون كسر أحتكارها لقطاع الصيدلة ؟ استقدام صيادلة من دول الهند وباكستان والفلبين لتنويع جنسيات العاملين في القطاع ليس الحل الامثل والحل فى تدريب أبناء البلد من الجنسين لخلق وظائف فى قطاع الصيدليات وابتعاث السعوديين الى الخارج للحصول على شهادات فى الصيدلة
عبدالرحمن سعد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 ساعات
برامج ابتعاث في الخارج وعاطلين بألاف وآخرتها استقدام من الخارج ؟؟؟
M-512[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
الخبر هذا يخلي الواحد دمه يغلي ويحس انه بينفجر من القهر ! بلدنا مليان شباب عاطل عن العمل ومعهم شهادات اجمل ماتكون ومع كذا يقلون نستقدم! والله عييييب والله عييييييب قسم شئ مخجل الى ابعد مايتصوره العقل البشري انا عاطل واتمنى وظيفة وغيري معهم شهادات افضل مني ويحتاجون وظائف اتمنى من كل قلبي ان اي شاب عاطل مثلي ابقوله لاتيأس ولاتحزن ان الله كبير والله معك.