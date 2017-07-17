ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

نفذت شرطة منطقة الجوف متمثلة { بشرطة محافظة طبرحل وشؤون الامن ( إدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة الضبط الاداري /قوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة ) }وبمشاركة مكتب العمل ومندوب وزارة الزراعة بطبرجل حملة تفتيش تنفيذا للامر السامي الكريم بشأن الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود استهدفت مزارع بسيطا وأسفرت عن ضبط عدد (٣١) مجهول الهوية( متسلل ) وعدد (٤٢) مخالف لنظام العمل وعدد(٢٥) مخالف لنظام الإقامة .

وشرطة منطقة الجوف اذ تعلن عن ذلك لتوضح للجميع أنها ستكون بالمرصاد لكل مخالف أو من يساعده والله الموفق

الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الجوف

المقدم/ يزيد بن سعود النومس