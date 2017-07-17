الوزراء يوافق على اللائحة المالية للمجالس البلدية - صحيفة صدى الالكترونية

الوزراء يوافق على اللائحة المالية للمجالس البلدية
قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت اليوم في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الموافقة على اللائحة المالية للمجالس البلدية .
جاءت الموافقة بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية, وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30 – 53 / 38 / د ) وتاريخ 19 / 8 / 1438هـ.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة أن يُعتمد – ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية – المخصصات المالية لكل مجلس والمكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء وأمناء المجالس، والخبراء الذين يستعين بهم المجلس , ومكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس , كما تضمنت اللائحة أن للشركات والمؤسسات الخاصة رعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين .
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