الوزراء يوافق على اللائحة المالية للمجالس البلدية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت اليوم في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الموافقة على اللائحة المالية للمجالس البلدية .

جاءت الموافقة بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية, وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30 – 53 / 38 / د ) وتاريخ 19 / 8 / 1438هـ.

ومن أبرز ما تضمنته اللائحة أن يُعتمد – ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية – المخصصات المالية لكل مجلس والمكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء وأمناء المجالس، والخبراء الذين يستعين بهم المجلس , ومكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس , كما تضمنت اللائحة أن للشركات والمؤسسات الخاصة رعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين .