مصر تشترط تأشيرة مسبقة لدخول القطريين - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، أن تطبيق تأشيرة مسبقة على دخول القطريين إلى البلاد، تبدأ من الخميس القادم، مضيفا أن هناك تعليمات وصلت إلى جوازات مطار القاهرة والموانئ المصرية بتطبيق النظام الجديد .

وأشار المصدر إلى أن التأشيرة المسبقة سوف يتم استخراجها من السفارات المصرية فى الخارج، لافتا إلى أن التعليمات تضمنت استثناء للأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين، وكذلك الطلاب القطريين الدارسين فى الجامعات الحكومية المصرية سوف يتم السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة ٣ شهور على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات .

وقال المصدر إن التعليمات الجديدة تضمنت أن الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة بتأشيرة مسبقة، وهو ما يتم تطبيق مع كافة الدبلوماسيين تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل .