مصادر تكشف تفاصيل صفقات " الشباب " الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تسعى إدارة نادي الشباب لحسم آخر صفقتين قبل الالتفات لملف الديون وتسجيل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم اضافة إلى الثلاثي القادم من الهلال الذين تعثر أمر تسجيلهم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتضع الإدارة أمام نصب عينيها صفقتي مهاجم الهلال ناصر الشمراني وصانع ألعاب يشغل مركز اللاعب غير السعودي السادس.

وكشفت مصادر أن إدارة ” الليث ” أنهت الاتفاق مع نظيرتها في الهلال لانتقال الشمراني لكن تسديد المقابل المادي ما زال يعطل إتمام الصفقة، وتوقفت تحركات الشباب في الايام الماضية بعد خلو خزانة النادي من المال، مما جعل الادارة تضع الكرة في ملعب أعضاء الشرف مطالبة أياهم بضخ مالي تستطيع معه إنهاء ملف التعاقدات.

وتحتاج الخزانة إلى 20 مليون ريال بخلاف مبلغ الصفقتين المتبقيتين وتوجد متأخرات مالية متراكمة من الموسم الماضي وأبرزها الرواتب التي تعيق التسجيل.

من جهة أخرى نفى مصدر شبابي مسؤول وجود أي مخاطبات شبابية للأهلي للمطالبة بالتنازل عن مستحقات الأخير من صفقة انتقال المهاجم إسماعيل مغربي قبل موسمين والبالغة ثلاثة ملايين ريال، وقال: “الشباب ملتزم بالمبلغ وسيقدمه قبل بداية الموسم الرياضي الجديد “.