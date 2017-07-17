بالفيديو.. فضيحة " أبرار " الكويتية مع محمد دييغو دون علم زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فضيحة ” أبرار ” الكويتية مع محمد دييغو دون علم زوجها
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة الكويتية ” أبرار ” ، وهو مع محمد دييغو في بث مباشر على اللوبس.
وقال النشطاء تعليقا على المقطع الذي حقق انتشار واسعا أن ابرار بثت مباشر مع دييغو دون علم زوجها.
وظهر دييغو في المقطع يقول إن هذا فضيحة على السوشيال ميديا، فيما ردت أبرار ” أنا عمري ما أفضح ” .
اماني صالح الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يهديهم !!؟
نـايف العــنزي[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمرها مافضحت احد ؟؟؟؟ شكلها خبيرة
نورة[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 8 دقائق
وش برنامج السرابيت ذا الله يكفينا الشر