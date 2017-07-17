 بالفيديو.. فضيحة " أبرار " الكويتية مع محمد دييغو دون علم زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. فضيحة ” أبرار ” الكويتية مع محمد دييغو دون علم زوجها

بالفيديو.. فضيحة ” أبرار ” الكويتية مع محمد دييغو دون علم زوجها

بالفيديو.. فضيحة ” أبرار ” الكويتية مع محمد دييغو دون علم زوجها
نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة الكويتية ” أبرار ” ، وهو مع محمد دييغو في بث مباشر على اللوبس.

وقال النشطاء تعليقا على المقطع الذي حقق انتشار واسعا أن ابرار بثت مباشر مع دييغو دون علم زوجها.

وظهر دييغو في المقطع يقول إن هذا فضيحة على السوشيال ميديا، فيما ردت أبرار ” أنا عمري ما أفضح ” .


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 2 ساعتين

عمرها مافضحت احد ؟؟؟؟ شكلها خبيرة

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 8 دقائق

وش برنامج السرابيت ذا الله يكفينا الشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *