جراح تجميل: خليجيون يجرون عمليات تكبير للعضو الذكري بلبنان - صحيفة صدى الالكترونية

جراح تجميل: خليجيون يجرون عمليات تكبير للعضو الذكري بلبنان
أعلن رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم الدكتور إيلي عبدالحق في تصريحات إعلامية ، أن نسبة الرجال ( معظمهم خليجيون ) الذين يخضعون لعمليات تجميل (جراحية وغير جراحية) تشهد نمواً في لبنان بنحو 3 في المئة سنوياً.
وأكد عبد الحق، أن بعض الخليجيين لجأ إلى عملية تكبير العضو الذكري التي تشكل نسبة قليلة من مجمل العمليات التي تجرى في لبنان.
وقال عبدالحق إن “ الإقبال بالدرجة الأولى يكون على تجميل الأنف وتصحيح شكل الأذن وتصغير الصدر (معالجة التراكم الدهني في هذه المنطقة)، وشفط الدهون (من البطن والخواصر) بآلاتٍ متطورة وجراحة شدّ الجفون، وشدّ البطن وشدّ الوجه، لافتاً إلى أن “ البوتوكس ” والـ “ فيللر ” مطلوبان ابتداءً من عمر يناهز الثلاثين ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29792 ] نشر منذ 4 ساعات
شي غريب ,,
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 4 ساعات
ما يعمل تكبير غير الي ناقص رجولة
الثامري[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 ساعات
لاااااااتعليق
هذولي شكل اللي عندهم فصمه
الله يكون بعونهم وبشفيهم
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8426 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا العضؤ اللي يستاهل التكبير 😄🙈😍
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 2 ساعتين
على قول اخوي احمد عقاب الدوسري ما يعملها غير الناقص