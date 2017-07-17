مقتل 62 عسكرياً ومواطناً نتيجة انفجار ألغام في بنغازي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

قتل 62 عسكريًا ومواطنًا جراء انفجار الألغام التي خلفتها المجموعات الإرهابية في مدنية بنغازي.

وقال الناطق الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية بالجيش الوطني الليبي علي العوامي، إن حصيلة الألغام التي فككها أفراد الهندسة العسكرية منذ بداية شهر يونيو الماضي وحتى منتصف يوليو الحالي بلغ 73 ملغمة من المنطقة الممتدة من مصرف ليبيا المركزي إلى شارع المهدوي.

وأكد أن حصيلة شهداء صنف الهندسة العسكرية نتيجة الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية المتطرفة، ارتفع إلى 43 شهيدًا، فضلًا عن إصابة 27 جريح أغلبهم من منتسبي صنف الهندسة العسكرية .