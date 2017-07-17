مركز الحرب الفكرية: الجزيرة القطرية تدس السم والفتن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

فضح مركز ” الحرب الفكرية ” بوزارة الدفاع، فكرالإخوان والدواعش والقاعدة وقناة الجزيرة، وذلك في إطار محاربة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق.

وقال المركز إن رهانات داعش تعتمد لتمرير فكرها على أساليب التدليس والتمويه، فهي تراهن على مجرد تبني منهجها أكثر من رهانها على النظر لنطاقه الجغرافي الهش.

وأضاف المركز أن قناة الجزيرة القطرية تدس سماً فتلدغ وتؤجج وتضرم فتناً ثم تتسلل .