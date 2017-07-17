شاب يسير على قدميه مجدداً بعد إصابته بالشلل - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

استطاع فريق قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الشفاء للنقاهة بعنيزة، في إعادة الأمل لمريض مُصاب بشلل نصفي في الجانب الأيمن، وقد استطاع المريض الوقوف على قدميه والمشي باستخدام العكازات الطبية المساعدة، وكذلك قدرته على استخدام يده اليمنى في التمارين الرياضية التي من شأنها تقوية عضلات اليد.

من جانبه قال مدير المستشفى الأخصائي، فيصل بن خالد البسام: إن حالة المريض في تحسّن مستمر، بعد أن تم تحويله من أحد مستشفيات المنطقة وهو مصاب بشلل نصفي في الجانب الأيمن، و تَمَكّن فريق التأهيل الطبي بمستشفى الشفا، من إعادة الأمل للمريض؛ مستخدمين في ذلك أحدث الأجهزة الطبية في مجال العلاج الطبيعي.