ساقطتان تمارسان الرذيلة مع خليجيين بأحدث طرق الدعارة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

ألقت السلطات الأمنية بمصر القبض على سيدتين لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل الحصول على مبالغ مالية بمنطقة العجوزة في الجيزة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

أفادت معلومات الضبط ممارسة ” ا. ج ” و ” ش. س ” ربتي منزل للرذيلة مقابل الحصول علي مبالغ مالية داخل شقة مستأجرة بالعجوزة.

وبالحصول علي إذن من النيابة تم إعداد كمين لهما وضبطهما في أوضاع مخلة بصحبة خليجيين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت السلطات المختصة لاستكمال التحقيقات.