 ساقطتان تمارسان الرذيلة مع خليجيين بأحدث طرق الدعارة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ساقطتان تمارسان الرذيلة مع خليجيين بأحدث طرق الدعارة

ساقطتان تمارسان الرذيلة مع خليجيين بأحدث طرق الدعارة

ساقطتان تمارسان الرذيلة مع خليجيين بأحدث طرق الدعارة
أماني الغامدي(صدى):

ألقت السلطات الأمنية بمصر القبض على سيدتين لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل الحصول على مبالغ مالية بمنطقة العجوزة في الجيزة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

أفادت معلومات الضبط ممارسة ” ا. ج ” و ” ش. س ” ربتي منزل للرذيلة مقابل الحصول علي مبالغ مالية داخل شقة مستأجرة بالعجوزة.

وبالحصول علي إذن من النيابة تم إعداد كمين لهما وضبطهما في أوضاع مخلة بصحبة خليجيين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت السلطات المختصة لاستكمال التحقيقات.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29792 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله ,,

[ عدد التعليقات: 861 ] نشر منذ 4 ساعات

بأحدث طرق . طيب وين الحداثه .؟

[ عدد التعليقات: 10008 ] نشر منذ 4 ساعات

طبيعي جدا كل مازاد الفقر ونسبه العطاله كل مازاد الفسق والدعاره الله يسترنا بستره

[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 4 ساعات

أفضل ما يقال الحمد لله الذي عافانا مما إبتلاهم به ,,

[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 4 ساعات

ولاكن ياقم بس قم
إما تناسيت عامدآ لهدف في نفسك ولقرب ميدان رابعة
او نسيت حكمة عربية شهيرة تقول بأن
(الحرة لا تأكل بثدييها)
تقبل تحية حااااااارة بحرارة هذة الظهيرة

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 ساعات

عجبتني(الحره لاتاكل بثدييها)
كثر منهاااااا

[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 1 ساعة

اما الذكور لهم حصانة كاملة ولايقدَّمون الي المحكمة. العقاب للاناث فقط مع انهن قبضن في كمين بصحبة الخليجيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *