ساقطتان تمارسان الرذيلة مع خليجيين بأحدث طرق الدعارة - صحيفة صدى الالكترونية

ساقطتان تمارسان الرذيلة مع خليجيين بأحدث طرق الدعارة
ألقت السلطات الأمنية بمصر القبض على سيدتين لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل الحصول على مبالغ مالية بمنطقة العجوزة في الجيزة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
أفادت معلومات الضبط ممارسة ” ا. ج ” و ” ش. س ” ربتي منزل للرذيلة مقابل الحصول علي مبالغ مالية داخل شقة مستأجرة بالعجوزة.
وبالحصول علي إذن من النيابة تم إعداد كمين لهما وضبطهما في أوضاع مخلة بصحبة خليجيين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت السلطات المختصة لاستكمال التحقيقات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29792 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 861 ] نشر منذ 4 ساعات
بأحدث طرق . طيب وين الحداثه .؟
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 10008 ] نشر منذ 4 ساعات
طبيعي جدا كل مازاد الفقر ونسبه العطاله كل مازاد الفسق والدعاره الله يسترنا بستره
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 4 ساعات
أفضل ما يقال الحمد لله الذي عافانا مما إبتلاهم به ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 4 ساعات
ولاكن ياقم بس قم
إما تناسيت عامدآ لهدف في نفسك ولقرب ميدان رابعة
او نسيت حكمة عربية شهيرة تقول بأن
(الحرة لا تأكل بثدييها)
تقبل تحية حااااااارة بحرارة هذة الظهيرة
الثامري[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 ساعات
عجبتني(الحره لاتاكل بثدييها)
كثر منهاااااا
اماني صالح الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يهديهم !!؟
abdul[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 1 ساعة
اما الذكور لهم حصانة كاملة ولايقدَّمون الي المحكمة. العقاب للاناث فقط مع انهن قبضن في كمين بصحبة الخليجيين.