" ينساب " تربح 953 مليون ريال خلال النصف الأول لهذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات أن النتائج المالية الأولية للنصف الأول من 2017 حيث حققت صافي ربح بلغ 953 مليون ريال بانخفاض 18 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي فيما بلغ إجمالي الربح 1.193 مليون ريال بانخفاض بانخفاض 18 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت ربحية السهم 1.7 ريال.

ويرجع سبب انخفاض صافي الربح الى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة وذلك بسبب اعمال الصيانة كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ 29 مارس وكذلك ارتفاع متوسط أسعار اللقيم بالرغم من ارتفاع أسعار البيع لمعظم المنتجات.