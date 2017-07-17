طائرة بدون طيار آخر انجازات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تمكن المختصين لديها من تحويل طائرة مأهولة إلى طائرة بدون طيار.

قال بذلك صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مبيناً نجاح تجربة هذه الطائرة ” النورس ” ميدانياً، التي تمتاز بالعديد من المزايا الاستراتيجية.

وأوضح أنه تم بنجاح تحليق منظومة سرب طائرات بدون طيار يتكون من ثلاث طائرات ” النورس ” بغرفة تحكم واحدة لتنفيذ مهام مشتركة، و تصل مدة تحليقها إلى 30 ساعة .

وأفاد سموه أن هذة الطائرات تقوم بمهام مشتركة حيث يمكن استخدامها كمحطة جوية لنقل كمية عالية من المعلومات بين الطائرات إلى غرفة العمليات الأرضية لتغطية مسافات كبيرة، ويمكنها حمل حمولات مختلفة وبإمكانها العمل بالأقمار الصناعية.