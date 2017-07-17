الفنان محمد عبده يخسر 200 ألف ريال بعد إلغاء حفل سوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

الفنان محمد عبده يخسر 200 ألف ريال بعد إلغاء حفل سوق عكاظ
كشفت مصادر مطلعة، أن حفل الفنان محمد عبده، الذي كان ممقرر إقامته بسوق عكاظ، تم إلغاءه، على أن تعيد الجهات المعنية قيمة التذاكر لأصحابها.
وأوضحت المصادر أن الحفل الذي كان مقررا له الجمعة الماضية ضمن فعاليات سوق عكاظ وسبق تأجيله، تم إلغاؤه تماما، وسيتم إعادة ثمن التذاكر التي نفذت وبلغت قيمتها نحو 200 ألف ريال عن طريق إدارة (mbc) الموجودة في مقر مسرح السوق يوميا من الساعة السادسة مساء.
وأشارت إلى أن التذاكر المباعة عن طريق “الأون لاين”، سيتم استرجاع أثمانها عبر الحسابات الإلكترونية خلال أيام، مؤكدة أنها أعادت أكثر من 75% من ثمن تذاكر الحفلة للجمهور.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1739 ] نشر منذ 4 ساعات
خير يا طير يعني لازم حفل غنائي بسوق عكاظ
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29792 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله ,,
,, وهذا وقت غناء وطرب ؟؟
اماني صالح الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 ساعات
محمد عبدة فنان رائع.
الشاهين[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحسن الخاتمة . مال و طرب ولهو .ماعاد في العمر قد مامضي .؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 700 ] نشر منذ 3 ساعات
قاطعوا الفساد ينقطع بنفسه
سعيد[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 3 ساعات
اسأل الله أن يهديه .
M-512[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
لو يعتزل الغناء ويشتغل بمهنة تدرر عليه مال حلال اصرف من الغناء المحرم له ولي الاولاده ، الى متى الغفلة وعدم ايقاظ الضمير! wake up call 🚨🚑❎حان الوقت لي الأستيقاظ.