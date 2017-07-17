الفنان محمد عبده يخسر 200 ألف ريال بعد إلغاء حفل سوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن حفل الفنان محمد عبده، الذي كان ممقرر إقامته بسوق عكاظ، تم إلغاءه، على أن تعيد الجهات المعنية قيمة التذاكر لأصحابها.

وأوضحت المصادر أن الحفل الذي كان مقررا له الجمعة الماضية ضمن فعاليات سوق عكاظ وسبق تأجيله، تم إلغاؤه تماما، وسيتم إعادة ثمن التذاكر التي نفذت وبلغت قيمتها نحو 200 ألف ريال عن طريق إدارة (mbc) الموجودة في مقر مسرح السوق يوميا من الساعة السادسة مساء.

وأشارت إلى أن التذاكر المباعة عن طريق “الأون لاين”، سيتم استرجاع أثمانها عبر الحسابات الإلكترونية خلال أيام، مؤكدة أنها أعادت أكثر من 75% من ثمن تذاكر الحفلة للجمهور.