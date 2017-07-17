السجن مدى الحياة لجندي أردني قتل 3 عسكريين أمريكيين - صحيفة صدى الالكترونية

عمّان(صدى):

أصدر القضاء العسكري الأردني اليوم الاثنين حكما بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة على جندي أردني قتل ثلاثة مدربين عسكريين أميركيين عند مدخل قاعدة عسكرية جنوب عمان العام الماضي.

وحكمت محكمة أمن الدولة الاردنية في جلستها العلنية التي عقدت صباح الاثنين برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف بـ”الاشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة” على الجندي معارك التوايهة (39 عاما) وهو برتبة رقيب وأب لثلاثة أطفال.

كما قررت المحكمة خفض ” رتبته الى جندي ثاني وطرده من الخدمة العسكرية “.

والجندي الذي كان يرتدي بزة خلال الجلسة، موقوف على ذمة القضية منذ نوفمبر الماضي وكان نفى التهمة المسندة اليه، مؤكدا انه بريء.

واستمع الجندي في الجلسة التي استمرت حوالى الساعة الى الحكم بهدوء بدون ان يصدر اي رد فعل.

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى شهادات من حراس بوابة القاعدة، ومن اخصائي في الطب الشرعي.

وكانت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة وجهت في السابع من يونيو الماضي تهمة «القتل القصد» الى الجندي.

وطالبت النيابة العامة بادانة الجندي بـ”تهمتي الاساءة لكرامة وسمعة القوات المسلحة ومخالفة الاوامر العسكرية ” و ” طرده من الخدمة العسكرية ” و ” تضمينه قيمة الطلقات الـ 63 التي اطلقها في الحادث “.

وكان الجندي فتح النار في الرابع من نوفمبر من العام الماضي، بينما كان العسكريون الاميركيون يستعدون للدخول بسيارات الى قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر (جنوب عمان) في مهمة تدريبية.

ولم تشر لائحة الاتهام التي اطلعت عليها مراسلة الوكالة الى وجود أي علاقة للمتهم بأي تنظيم ارهابي.

وتستخدم قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر لمختلف التدريبات العسكرية بما فيها الطيران وتضم متدربين ومدربين من جنسيات مختلفة بينهم أميركيون، بحسب مصدر حكومي اردني.