ضبط 120 قرصاً محظوراً بحوزة شابين بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بالقصيم،من القبض على شابين عشرينين عثر بحوزتهما على 120 قرصاً من المواد المحظورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أنه تم الاشتباه في حالة المركبة التي كانا يستقلانها شابين على إحدى الطرق الرئيسة بمدينة بريدة فجرت متابعتهما واستيقافهما بعد محاولتهما الهرب، ليعثر بحوزة قائد المركبة على عدد ١٢٠ قرصاً من المواد المحظورة، إضافةً إلى مبلغٍ مالي وقدره ٢٧ ألف ريال وبطاقات اتصال.

وأشار السحيباني،إلى أنه تم إحالة الشابين إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم .