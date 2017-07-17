صحة الرياض تغلق ٤ مراكز صحية مؤقتاً وتوجه المراجعين لمراكز اخرى مجاوره لها - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

باشرت الصحة بمنطقة الرياض إغلاق ٤ من مراكزها الصحية مؤقتاً ولمدة ” ٤ ” أشهر وذلك لبدء تنفيذ مشروع اعادة تأهيل وتطوير المراكز الصحية بالمنطقة ، وضمت المراكز المغلقة والمراكز البديلة التالي :

١- مركز صحي الخليج ” ١ ” والبديل مركز صحي الملك فيصل .

٢-مركز صحي الوادي والبديل مركزي النفل والفلاح .

٣-مركز صحي المربع والبديل مركز صحي اسكان المعذر .

٤- مركز صحي المنصورة والبديل مركزي غبيرة والخالدية .

ووجهت صحة الرياض مراجعي المراكز الصحية المغلقة بمراجعة المراكز الصحية المجاورة الى ان يتم الانتهاء من مشروع التطوير والتأهيل

واوضحت صحة الرياض لمراجعي المراكز المغلقة عبر لافتات تم وضعها بمدخل كل مركز بمراجعة المركز الصحي لتلقي الخدمات العلاجية ، كما أشعرتهم بنقل ملفاتهم الصحية الى المركز الصحي المجاور، وتم وضع رقم هاتف للاستعلام والاستفسار.