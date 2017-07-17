بالصورة.. استخراج 27 عدسة لاصقة من عين مريضة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

استخرج الجراحون 27 عدسة لاصقة عالقة في عين امرأة بالغة من العمر 67 عاماً ، أثناء إعدادها لجراحة في عينها.

وقال روبال مورجاريا، طبيب عيون متخصص كان من بين العاملين في القضية في مستشفى سوليهول بالقرب من برمنغهام، إنهم لم يشاهدوا مثل هذه الحالة من قبل.

وقد اكتشف أخصائيو العيون بداية وجود 17 عدسة، وبعد إجراء الفحوصات اكتشفوا وجود 10 عدسات أخرى عالقة في العين.

وقالت المريضة إنها كانت ترتدي العدسات اللاصقة شهريا لمدة 35 عاماً ولكنها لم تكن تزور الطبيب بانتظام.

ويشار الى أن هذه الحادثة وقعت في تشرين الثاني من العام الماضي إلا أنه في الوقت الحالي تمّ التحدث عنها في المجلة الطبية البريطانية.