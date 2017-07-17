" الغذاء والدواء " تسرّع إجراءات تقييم الأدوية البديلة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أدّت الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء من تسريع لتقييم المستحضرات البديلة ” الجنيسة ” ، وزيادة عدد مواعيد تقديم ملفات التسجيل المتضمنة الدراسات العلمية والفنية لهذه الأدوية، إلى تقليص مدة تقييم ومراجعة طلبات التسجيل بنسبة 68 %.

واوضحت الهيئة اليوم: استغرق متوسط مدة إصدار أول تقرير تقييم للمستحضر من الهيئة 25 يوماً في النصف الأول من عام 2017م، بينما كان متوسط المدة للفترة نفسها من العام الماضي 2016م، 79 يوماً، وذلك على الرغم من زيادة عدد طلبات التسجيل المقدمة خلال النصف الحالي بنسبة 21 % نتيجة القرار الذي اتخذته الهيئة بزيادة عدد المواعيد المتاحة للشركات لتقديم ملفات تسجيل الأدوية، حيث تم استقبال 204 ملفات مستحضر خلال النصف الأول من العام الحالي 2017م مقارنة بـ 168 ملف مستحضر للمدة نفسها من العام الماضي 2016م.