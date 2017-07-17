إطلاق برامج النشاط البدني والرياضي للفتيات بجامعة جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة جدة إطلاق برامج للبكالوريوس وللدبلوم تحت مسمى ” النشاط البدني وعلوم الرياضة ” خاصة بالفتيات مطلع العام الجامعي القادم ، وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الأكاديمية والإدارية.

وأشارت الجامعة إلى أن البرامج ستنفذ من خلال شطر الطالبات بالجامعة وفق الضوابط الشرعية والعادات الاجتماعية، وتستمر خطة التنفيذ على مراحل لفترة ثمانية فصول دراسية؛ مدة الفصل الدراسي الواحد 15 أسبوعاً.

وأضافت الجامعة أن ذلك يأتي في إطار توجهات الجامعة لبناء أجيال مؤهلة علمياً وبدنياً تفي باحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص التربوي والمهني.