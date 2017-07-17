اسرائيلي يروج صور جنسية لطفلته عبر الانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أقدم مواطن إسرائيلي على أستغلال ابنته جنسياً وترويج صور خاصة لها عبر الانترنت ، فيما تمكنت الشرطة الاسرائيلية من ضبطه .

وجاء في بيان الشرطة أن المتهم كان ينشر صوراً خاصة لابنته عبر شبكات الانترنت، مقابل أن يتبادل صوراً جنسية لطفلات صغيرات أخريات ، وضبط بحوزته مواد جنسية مختلفة .