 اسرائيلي يروج صور جنسية لطفلته عبر الانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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اسرائيلي يروج صور جنسية لطفلته عبر الانترنت

اسرائيلي يروج صور جنسية لطفلته عبر الانترنت
عادل الحربي(صدى):

أقدم مواطن إسرائيلي على أستغلال ابنته جنسياً وترويج صور خاصة لها عبر الانترنت ، فيما تمكنت الشرطة الاسرائيلية من ضبطه .

وجاء في بيان الشرطة أن المتهم كان ينشر صوراً خاصة لابنته عبر شبكات الانترنت، مقابل أن يتبادل صوراً جنسية لطفلات صغيرات أخريات ، وضبط بحوزته مواد جنسية مختلفة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29792 ] نشر منذ 5 ساعات

ليس بعد الكفر ذنب ,,

[ عدد التعليقات: 10008 ] نشر منذ 4 ساعات

حسبي الله عليه اليهودي الكلب 🤧

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 2 ساعتين

يهودي ويأكل لحم خنزير وكافر وش تتوقعون منه حسبي الله عليه ونعم الوكيل
صدقت اخوي ابو محمد ليس بعد الكفر ذنب

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