اسرائيلي يروج صور جنسية لطفلته عبر الانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

اسرائيلي يروج صور جنسية لطفلته عبر الانترنت
أقدم مواطن إسرائيلي على أستغلال ابنته جنسياً وترويج صور خاصة لها عبر الانترنت ، فيما تمكنت الشرطة الاسرائيلية من ضبطه .
وجاء في بيان الشرطة أن المتهم كان ينشر صوراً خاصة لابنته عبر شبكات الانترنت، مقابل أن يتبادل صوراً جنسية لطفلات صغيرات أخريات ، وضبط بحوزته مواد جنسية مختلفة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29792 ] نشر منذ 5 ساعات
ليس بعد الكفر ذنب ,,
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 10008 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبي الله عليه اليهودي الكلب 🤧
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 2 ساعتين
يهودي ويأكل لحم خنزير وكافر وش تتوقعون منه حسبي الله عليه ونعم الوكيل
صدقت اخوي ابو محمد ليس بعد الكفر ذنب