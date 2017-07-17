إرتفاع الأسهم الأوروبية مع إعلان نتائج شركات الولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شهدت الأسهم الأوروبية إرتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم الأثنين وسط تداولات اتسمت بالضعف مع بداية موسم إعلان نتائج كبرى شركات المنطقة والولايات المتحدة.

بينما صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بينما وجد المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو صعوبة في الحفاظ على مكاسب طفيفة.

وصعدت شركات أنجلو امريكان للتعدين ونورسك هيدرو وجلينكوربعد أن سجل سعر النحاس أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر بفضل بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي من الصين أكبر دولة مستهلكة للمعادن في العالم.