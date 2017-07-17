إرتفاع الأسهم الأوروبية مع إعلان نتائج شركات الولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

إرتفاع الأسهم الأوروبية مع إعلان نتائج شركات الولايات المتحدة
شهدت الأسهم الأوروبية إرتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم الأثنين وسط تداولات اتسمت بالضعف مع بداية موسم إعلان نتائج كبرى شركات المنطقة والولايات المتحدة.
بينما صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بينما وجد المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو صعوبة في الحفاظ على مكاسب طفيفة.
وصعدت شركات أنجلو امريكان للتعدين ونورسك هيدرو وجلينكوربعد أن سجل سعر النحاس أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر بفضل بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي من الصين أكبر دولة مستهلكة للمعادن في العالم.
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