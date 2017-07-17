رئيس ديوان المظالم يحث القضاة على الاستفادة من التقنية الحديثة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ ظهر اليوم بمكتبه بجدة، قضاة المحكمة الإدارية بجدة.

وشدد الدكتور اليوسف؛ خلال اللقاء، على سرعة الإنجاز في القضايا كافة مقروناً بدقة الأحكام للوصول إلى قضاء ناجز وعادل.

وأوصى باستشعار المسؤولية، وإنهاء القضايا وإنجازها على الوجه الأكمل والأمثل، والنظر الموضوعي الجيد والمجوّد، وإنزال القواعد على الفروع في النوازل، وتطبيق النصوص النظامية؛ وصولاً إلى حكم قضائي محكم، حتى تكون أحكام الديوان ذات قوة، إنصافاً وتحقيقاً وتجويداً وفقاً لتطلعات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أدام الله توفيقه ـ.

وأشاد اليوسف؛ بما تبذله المحكمة وقضاتها من جهود حاثاً إياهم على بذل المزيد عناية بالقضاء والمتقاضين.

وأكّد في كلمته على الدور المجتمعي الذي يقوم به القضاة وهم نخبة المجتمع وإليهم يُنظر الناس، فلابد أن يكونوا محلاً للثقة، والقدوة، والسمت الشرعي المعتدل، معرجاً على ما اُبتليت به الأمة في الآونة الأخيرة من أفكار ضالة وهدّامة وجماعات مفرّقة للصف، وناخرة في اللحمة الوطنية، ومضلة انحرفت عن سبيل الله، واقتاتت على البدع والأهواء، وما يُرى من أعمالهم الإرهابية التي يجب الوقوف لها والتصدّي، وتبيين الحقائق على مذهب أهل السنة والجماعة، وما سار عليه السلف الصالح وعلماء هذا البلد المبارك من طريق صحيح تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أدام الله توفيقه – وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.

وحثّ اليوسف؛ القضاة على الاستفادة من التقنية الحديثة التي استحدثها الديوان أخيراً التي تساعدهم على السرعة في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم والتي كانت تُفتقد في العقود الماضية، مبيناً أن التقنية بوسائلها الحديثة تجعل الجميع يتنافس في الإنجاز والعطاء.