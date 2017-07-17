استراليا تُصدر قرار بمنع الحجاب في المدارس - صحيفة صدى الالكترونية

استراليا تُصدر قرار بمنع الحجاب في المدارس
أصدرت السلطات الاسترالية، قرارا بحظر الحجاب في المدارس، وفيما أعلنت إستراتيجية للتعامل مع الإرهاب تم التصويت ضد مقترح يدعو لحظر الهجرة من البلدان التي تمارس فيها الشريعة الإسلامية.
وقالت صحيفة “ الديلي ميل ” البريطانية، إن المدارس الأسترالية لن تعد تسمح لطالبتها المسلمات بارتداء الحجاب أو “ البرقع ” خلال الفصول الدراسية.
وأضافت أن الحزب الوطني الليبرالي صوت على حظر “ الملابس الإسلامية ” في جميع مدارس ولاية “ كويزنلاند ” على الطالبات اللواتي تقل أعمارهن عن 10 سنوات، وذلك خلال مؤتمره السنوي الذي يوافق انعقاده، أمس.
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