استراليا تُصدر قرار بمنع الحجاب في المدارس - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

أصدرت السلطات الاسترالية، قرارا بحظر الحجاب في المدارس، وفيما أعلنت إستراتيجية للتعامل مع الإرهاب تم التصويت ضد مقترح يدعو لحظر الهجرة من البلدان التي تمارس فيها الشريعة الإسلامية.

وقالت صحيفة “ الديلي ميل ” البريطانية، إن المدارس الأسترالية لن تعد تسمح لطالبتها المسلمات بارتداء الحجاب أو “ البرقع ” خلال الفصول الدراسية.

وأضافت أن الحزب الوطني الليبرالي صوت على حظر “ الملابس الإسلامية ” في جميع مدارس ولاية “ كويزنلاند ” على الطالبات اللواتي تقل أعمارهن عن 10 سنوات، وذلك خلال مؤتمره السنوي الذي يوافق انعقاده، أمس.