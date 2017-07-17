فتح باب التسجيل لاختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن المركز الوطني للقياس، فتح باب التسجيل لاختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” بالتعاون مع شركائنا في @socpa_ksa، تم فتح التسجيل لاختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للمرشحين من قبل الهيئة فقط.

وأوضح المركزأنه يشترط لدخول اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التسجيل في اختباري الورقة الأولى والورقة الثانية في نفس المدينة.

وأشار المركز إلى أن موعد الاختبار من الأحد إلى الثلاثاء 14 – 16/ 11/ 1438هـ، ويقدم في الرياض وجدة والدمام والأحساء والمدينة والقصيم ومكة وجازان.