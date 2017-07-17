الجيش المصري يقضي على عشرات الإرهابيين شمالي سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قتل نحو 30 وإصابة العشرات من عناصر إرهابية بمدينتي العريش والشيخ زويد، في سلسلة ضربات جوية ضد تجمعات للإرهابيين بالمدينتين،وفقا لمصادر أمنية مصرية.

وقالت المصادر، إن معلومات وردت بتحركات للعناصر الإرهابية بسيارات ودراجات نارية استعدادا لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء.

وحسب المصادر، تم توجيه ضربات جوية على تلك التجمعات، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في صفوف التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تدمير عدة سيارات ودراجات نارية بستخدمها الإرهابيون.

إلى ذلك، أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل 9 متطرفين بوسط سيناء شرقي البلاد، وتدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة تسللت من ليبيا، بعد أقل من أسبوعين من مقتل 21 جنديا في هجوم تبناه تنظيم “داعش” في شمال سيناء.

وأفاد الجيش في بيانين متعاقبين أن قواته قضت على ” 9 تكفيريين ” ، في إطار ” مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي “.

وقال الجيش في بيانه الأول صباح الأحد على صفحة الناطق باسمه على ” فيسبوك “: ” تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر “.

وتابع في بيان آخر: ” تمكنت القوات من القضاء على 6 من العناصر التكفيرية المسلحة بأحد المناطق الجبلية بوسط سيناء “.

وفي قطاع الحدود مع ليبيا غربا، أعلن الجيش في بيانه الثاني أن ” تشكيلات من القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر ” على الحدود مع ليبيا.