توقف شبكة فودافون قطر للاتصالات - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

توقفت صباح اليوم الأثنين ، شبكة شركة فودافون قطر للاتصالات؛ حيث انقطعت اتصالات مشتركيها منذ وقتٍ مبكرٍ صباحاً .

قالت شركة فودافون قطر للاتصالات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” ‏نواجه حالياً صعوبات تقنية.. من المحتمل أنك لن تتمكن من الاتصال بالشبكة خلال هذا الوقت “.

حيث عبر القطريون عن استيائهم من استمرار انقطاع الشبكة وسوء إدارة الأزمة من الشركة .

ويذكر أن الشركة قد تعرضت للهجوم بعد تغيير اسم الشبكة في قطر إلى اسم ” تميم ” ، قبل أيام .