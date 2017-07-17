توقف شبكة فودافون قطر للاتصالات - صحيفة صدى الالكترونية

توقف شبكة فودافون قطر للاتصالات
توقفت صباح اليوم الأثنين ، شبكة شركة فودافون قطر للاتصالات؛ حيث انقطعت اتصالات مشتركيها منذ وقتٍ مبكرٍ صباحاً .
قالت شركة فودافون قطر للاتصالات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” نواجه حالياً صعوبات تقنية.. من المحتمل أنك لن تتمكن من الاتصال بالشبكة خلال هذا الوقت “.
حيث عبر القطريون عن استيائهم من استمرار انقطاع الشبكة وسوء إدارة الأزمة من الشركة .
ويذكر أن الشركة قد تعرضت للهجوم بعد تغيير اسم الشبكة في قطر إلى اسم ” تميم ” ، قبل أيام .
مغرد[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 20 دقيقة
قطر تبحث مع روحانى انشا قا عده عسكريه بقطر امل من دول الخليج لا تترك قطر تتصرف فى مصير دول الخليج اذا انشئت القا عده مصيبه لا زم تحرك سريه ولو بالقوه