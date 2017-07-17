بالصور.. سائح عربي يدخل مركز شرطة في دٌبي ليحجز غرفتين لحداثة المبني - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

في واقعة طريفة من نوعها ، دخل سائح عربي مع أسرته إلى مركز شرطة ” المرقبات ” في دبي كي يحجز غرفتين، اعتقاداً بأنه أحد فنادق ” دبي ” ، إلا أن ضابط شرطة أبلغ السائح أن هذا المكان ليس فندقاً، لكنه قسم شرطة.

ومن جانبه، أعرب السائح عن دهشته من حداثة المبنى وأناقته ومدى اختلافه عن الشكل المألوف لأقسام الشرطة .

وفي هذا السياق نظمت شرطة ” دبي ” بالإمارات العربية المتحدة منافسات بين إداراتها بمبنى القيادة العامة في تنسيق وتزيين المكاتب، بهدف تحقيق السعادة والراحة لموظفيها؛ وصرح أحد المسئولين بالإدارة العامة للجودة قائلاً إن تلك الخطوة تعبر عن الصورة غير المعتادة لشرطة ” دبي ” .

يٌشار إلى أن مكاتب مبنى القيادة العامة لشرطة ” دبي ” قد تحولت إلى ” نموذج غير مألوف صديق الإنسان ” ، وتم تخصيص مكان لراحة العاملين يهدف لتعزيز الطاقة الإيجابية لديهم، ويتيح لهم فرصة كسر روتين العمل اليومي.