نصف مليون ريال دعم من غرفة الطائف لمشروعات الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

سلم مدير برنامج ” عطاء ” بغرفة الطائف متعب النفيعي، شيكات دعم المشاريع الصغيرة لأول مستفيدين من البرنامج, لـ 14 شاباً وفتاة ،بقيمة نصف مليون ريال.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة المشرف العام على البرنامج علي جراش الدوسري، أنه تم أمس توقيع أول عقود لدعم مشاريع المستفيدين من برنامج عطاء, مشيراً أن البرنامج قدم مبلغ 50 ألف ريال لكل مشروع فق الشروط والضوابط المحددة.

وأكد أن هذا الدعم سيسهم في دعم مشروعات الشباب التي سيكون لها الأثر الاقتصادي في المحافظة،كاشفاً عن 13 مشروعات تمت الموافقة عليها من لجنة البرنامج بالغرفة, وأكثر من 21 طلباً جديداً سيتم تحديد موعد للمقابلات مع اللجنة في وقت لاحق.

ويعد برنامج عطاء إحدى برامج غرفة الطائف التنموية لدعم ورعاية وتمويل أصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية (الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس).