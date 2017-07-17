النصر يستقر على أربعة أجانب للبطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

استقر نادي النصر على الرباعي الأجنبي للمشاركة في البطولة العربية التي تبدأ في مصر من يوم السبت المقبل بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز، والرباعي هم برونو أوفيني، ليوناردو بيريرا، سعد لكرو وويليام جيبور.

كان الكاتب عبد العزيز المريسل قال من خلال حسابه عبر تويتر: ” لأول مرة ينجح النصر بتسجيل أربع لاعبين أجانب على مستوى كبير ، الخانة الخامسة ستكون للاعب يلعب طرف أيمن ، الخانة السادسة مبدئياً (مفاجاة)”.

وتابع: ” للمعلومية الأجانب الأربعة حتى الأن تكفل فيهم رئيس النصر الامير فيصل بن تركي من مبلغ ال 50 مليون الذي وعد بتقديمه لخزانة النصر ” .