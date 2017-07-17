الأهلي ينهي أزمة تأشيرات النجار وعواجي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

انتهت أزمة تأشيرات الثنائي راغد النجّار وعلي عواجي ومن المنتظر أن يلتحقا ببعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي في معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد في مدينة زالتسبورج النمساوية.

أزمة التأشيرات لثنائي الأهلي أحدثت جدلاً واسعاً وغضبا لدى الجماهير الأهلاوية لعدم الانتهاء من تأشيرات اللاعبين والبدء مع الفريق بالمعسكر الإعدادي.

وفي ذات السياق، أنهى الفريق الأهلاوي تدريباته أمس الأحد بمشاركة اللاعب الدولي معتز هوساوي بعد مغادرته لوفاة شقيقه والرجوع لمعسكر الفريق المقام في النمسا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيشافر هوفن النمساوي في ثالث الوديّات غدا الثلاثاء، بعدما حصد الفوز في الوديتين الأوليين، وسيواجه أودينيزي الإيطالي الأربعاء، وبعدها يلاقي أنطاليا سبور التركي في الثالث والعشرين، ويواجه العين الإماراتي في وديته قبل الأخيرة بالسادس والعشرين من هذا الشهر، ويختتم الوديات أمام كونيا سبور التركي في السابع والعشرين.