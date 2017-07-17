جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق برنامج موهبة الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اطلقت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع اليوم, برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2017م , بحضور الطلاب المشاركين وأولياء أمورهم , وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة .

وقدّم النائب العلمي للمسار الأكاديمي الدكتور عبدالعزيز العماري, عرضاً شمل إرشادات برنامج موهبة الإثرائي الصيفي لهذا العام .

من جانبه أبان رئيس البرنامج الدكتور إقبال محمد اسماعيل, أن الطلاب المشاركين في البرنامج والبالغ عددهم 190 طالباً سيحظون خلال 21 يوماً بالعديد من البرامج الانشطة التي تُنمي مهاراتهم وتصقل مواهبهم , آملاً منهم استثمار أوقات البرنامج بما يحقق لهم أكبر فائدة .