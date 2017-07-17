63 طالبة يستهدفهن مخيم عضيد الصيفي لتحويلهن لرائدات أعمال - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أطلقت إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض مخيم عضيد الصيفي ضمن مبادرة مهنتي في مشروع إجازتي 2 والمقام في أندية الحي بالرياض بالتعاون مع مرشد ريادة الأعمال عضيد ، ومؤسسة وحدات متكاملة للاستشارات وحلول الأعمال والذي يقام على مدار شهر كامل بهدف خلق جيل واعي من الطالبات عبر تزويدهن ببرامج تمكنهن من تحويل طاقاتهن ومهاراتهن إلى عمل تجاري خاص بهن .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن المخيم يقام في كل من نادي حي العريجا ونادي الحي باليرموك ويهدف إلى تزويد الطالبات بالمعارف الضرورية في مجالات ريادة الأعمال وتعزيز ثقافه العمل الحر, واكتشاف المواهب الريادية لدى الطالبات وتنميتها وتشجيع طموحهن بتوفير البيئة المناسبة و توجيه الطاقات الفكرية والحركية عند الطالبات و تكوين صداقات داعمة في التفكير الإيجابي للسلوكيات الريادية في مجال التجارة وممارسة العمل خلال فترة إجازة الصيف وتعلم كيفية كسب المال والاستثمار لتكون باستطاعة الطالبة اكتساب مهارات القيادة والإدارة والتواصل المهني .

من جهتها أشارت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم أن المخيم يتخلله العديد من البرامج والمحاضرات والدورات تبدأ بلقاء تعريفي بالمخيم وأهدافه ، ومحاضرة تحفيزية لنقاط القوة في الطالبة ، وبيان كيفية مقاومة أعداء الشخصية الريادية ، وكيفية تحديد فكرة مشروع ، التعرف على أدوات المشروع ، حصر قائمة احتياجات المشروع ، شرح نموذج العمل التجاري ، شرح خطة التسويق والمبيعات ، تطبيق خطة التسويق والمبيعات ، شرح قائمة الميزانية ، تقييم أداء المشروع مشيرة أن المخيم يستهدف 63 طالبة من المرحلة الثانوية وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الإعاقات الجسدية وفئة الصم والبكم .

وبينت الدريهم أن المخيم سيشارك فيه شخصيات ملهمة من رائدات الأعمال ومرشدات في ريادة الأعمال للاستفادة من خبراتهم في مجالات مهنية وقيادية وريادية مختلفة.