⁠⁠⁠⁠⁠هيئة النقل تكشف أسباب إيقاف عقد تأجير السيارات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال مدير عام تنمية النقل البري، في هيئة النقل، المهندس عبدالمجيد الطاسان، إن عقد تأجير السيارة يتوقف منذ لحظة إبلاغ المستأجر من مكاتب تأجير المركبات عن وقوع حادث لا قدر الله، ولا يحق للمكتب بعدها المطالبة بتسليم السيارة.

وأوضح الطاسان، أنه لا يحق لمكتب تأجير السيارات إلزام المستأجر بالمدة التي وقع عليها بالعقد، ويحق له إعادة السيارة بأي وقت دون تحمل قيمة المدة المتبقية.

وأكد أن هيئة النقل تعمل على تحديث لائحة تأجير السيارات، بحيث تسمح بالتأجير بنظام الساعات، وإلغاء شرط أن أقل مدة هي يوم، وذلك تسهيلاً للمستأجر.