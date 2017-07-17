 بالفيديو.. القوات اليمينة تفكك أخطر خلية إرهابية في مأرب - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 17

    يوليو

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بالفيديو.. القوات اليمينة تفكك أخطر خلية إرهابية في مأرب

بالفيديو.. القوات اليمينة تفكك أخطر خلية إرهابية في مأرب
فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات الشرعية اليمنية، في تفكيك خلية حوثية، في مأرب، كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية، باستخدام متفجّرات إيرانية الصنع.

وقال مسؤول أمني إن الخلية اتخذت من منزل في منطقة نائية مقرًا لتخطيط عملياتها، كما وجد أثناء عملية المداهمة قطع سلاح وألغام إيرانية الصنع، وكذلك أسلاك وعبوات ناسفة ومعجون متفجر.

وأشار إلى أن جهاز الاستخبارات تابع متابعة أفراد الخلية، حيث كانوا موجودين في السوق، قبل أن تتابعهم الأجهزة الأمنية إلى مقر عملياتهم هنا، ومن ثم مداهمتهم.


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