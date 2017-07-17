50 % من شركات الخليج تطبق القيمة المضافة يناير 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة ” ديلويت ” ، المختصة بالخدمات المهنية في العالم، أن نحو 50 % من شركات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تكون جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول يناير 2018.

وأكد استطلاع أجرته، أن 63 من شركات دول المجلس تعتقد أن الضريبة سيتم تطبيقها في القريب العاجل، في حين قالت 32% إنها ستطبق في النهاية على أي حال، و5% يعتقدون أنها لن تطبق.

وفي شأن اطلاع الشركات الخليجية على تفاصيل الضريبة المرتقبة، أكدت 58% من الشركات اطلاعها التام على الضريبة، فيما قالت 25% إنها غير مطلعة.

يذكر أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي، تستعد لتطبيق مشاريع قوانين ضريبة القيمة المضافة، التي ستُفرض على السلع الاستهلاكية وبعض الخدمات، في 2018، بنسبة تصل إلى 5%..