موعد صرف راتب برج الأسد لشهر شوال - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ينتظر موظفو الدوائر الحكومية، الصبر موعد صرف راتب شوال بعد فترة إجازة طويلة، حيث يعد راتب هذا الشهر الأطول خلال العام بعد أربعين يوماً تقريباً تفصل راتب هذا الشهر عن شهر رمضان المبارك.

وحسب الجدول الصادر من مؤسسة النقد والموضح فيه رواتب سنة 1438 هجرية للموظفين الحكوميين، فإنه سوف يتم إيداع راتب شهر شوال 1438 هجرية في تاريخ ( 4 / 11 / 1438هـ – 4 / ذو القعدة / 1438هـ )، حيث إن راتب شهر شوال سوف يكون في برج الأسد وسوف يصادف بالميلادي ( 27 / 7 / 2017م – 27 / يوليو / 2017م ).

ويذكر أن الموظفون بدأو في المملكة قد بدؤوا الأسبوع الماضي مباشرة العمل بشكل رسمي وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت إلى 23 يوماً.