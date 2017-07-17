موعد صرف راتب برج الأسد لشهر شوال - صحيفة صدى الالكترونية

موعد صرف راتب برج الأسد لشهر شوال
ينتظر موظفو الدوائر الحكومية، الصبر موعد صرف راتب شوال بعد فترة إجازة طويلة، حيث يعد راتب هذا الشهر الأطول خلال العام بعد أربعين يوماً تقريباً تفصل راتب هذا الشهر عن شهر رمضان المبارك.
وحسب الجدول الصادر من مؤسسة النقد والموضح فيه رواتب سنة 1438 هجرية للموظفين الحكوميين، فإنه سوف يتم إيداع راتب شهر شوال 1438 هجرية في تاريخ ( 4 / 11 / 1438هـ – 4 / ذو القعدة / 1438هـ )، حيث إن راتب شهر شوال سوف يكون في برج الأسد وسوف يصادف بالميلادي ( 27 / 7 / 2017م – 27 / يوليو / 2017م ).
ويذكر أن الموظفون بدأو في المملكة قد بدؤوا الأسبوع الماضي مباشرة العمل بشكل رسمي وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت إلى 23 يوماً.
ساهر وصادني[ عدد التعليقات: 1860 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههه
يعني الان هذا خبر جديد ومهم يا قراء صدى
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9360 ] نشر منذ 50 دقيقة
متى ينزل بس
صرنا ع الحديده 😣😭
اول مره بحياتي اتسلف من الوالد 😥😥
ياصعب الطلبه 🙈 احراج وربي
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9360 ] نشر منذ 49 دقيقة
فعلا اسد
اسم ع مسمى
نتفنا تنتيف 😂
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4607 ] نشر منذ 41 دقيقة
حالنا هالايام من جرف لدحديره والله المستعان والله يصبرنا على بلاوي الزمن
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9360 ] نشر منذ 24 دقيقة
يقااااال ان اعتماد الراتب بالابراج الشهريه
يوفر ع الدوله راتب شهر
حيث يتقاضى العامل مرتب ١٢ شهر مقابل عمل ١٣شهر
مدري هيك سمعت 🤗🤗
ماحسبتها احسبوا انتوا
هل صحيح ام لا
هزيم الرعد[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 16 دقيقة
نعم يوفر ع الحكومه راتب 16 يوم حسب الابراج-وبعدين اللي يبي يتسلف من احد عنده عذر يقول مافيه لنا راتب بشهر شوال -وهو صحيح شهر شوال مافيه راتب-