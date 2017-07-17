بالصور.. مدير عام حرس الحدود يتفقّد قطاعات تبوك والمدينة ومكة ويفتتح بعض المشاريع الحيوية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – يحفظه الله- تفقد معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/ عواد بن عيد البلوي خلال الفترة من ١٨-٢١/ ١٠/ ١٤٣٨هـ عددًا من قطاعات حرس الحدود بمناطق (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) رافقه خلالها عدد من قيادات وضباط حرس الحدود.

وشملت الجولة الميدانية الوقوف على سير العمل الميداني للمراكز الحدودية بقطاعات حرس الحدود ؛ تفقد خلالها خطوط سير الدوريات و آلية عمل المرافق و الوحدات بقاعدة الملك فهد البحرية بالوجه والشخوص على الوسائط البحرية في برنامج التطوير البحري ونقاط البحث والإنقاذ والتي أكد فيها مدير عام حرس الحدود على تكثيف تواجد أطقم وفرق البحث والإنقاذ بكامل تجهيزاتها بالمواقع المخصصة للسباحة حرصاً على سلامة المتنزهين خصوصاً في أوقات الإجازات وشدد على تطبيق لائحة الأمن والسلامة لمزاولي هواية الصيد والنزهة والغوص بمياه المملكة العربية السعودية بحق كل من يمارس هواية السباحة بغير المواقع المخصصة لها مؤكداً على كافة رجال حرس الحدود المتواجدين على الشواطئ بالبقاء على أهبة الاستعداد حرصا على سلامة مرتادي الشواطئ والمتنزهين وتحسباً لمواجهة أي طارئ لاسمح الله.

واطلع الفريق البلوي على إحتياجات ومتطلبات العمل الميداني وتلمس إحتياجات الضباط والأفراد، مثمناً للجميع الجهود المبذولة في مواجهة أي أعمال تخالف نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ، والوقوف بحزم ضد من يحاول المساس بأمن الوطن، حاثاً الجميع على مواصلة العطاء وبذل الجهد للمحافظة على سلامة أرض الحرمين الشريفين، وفرض السيطرة الأمنية على كافة مناطق المسؤولية.

وافتتح البلوي مشروع إيصال التيار الكهربائي لمراكز حرس الحدود الساحلية بمنطقة تبوك لعدد (١٣)ثلاثة عشر مركزاً في حدود مسؤولية قطاعات حرس الحدود في (أملج / الوجه /ضباء /البدع) والذي يأتي استكمالاً لمشروع إيصال التيار الكهربائي للمراكز الغربية بقطاع حرس الحدود بحالة عمار بمنطقة تبوك الذي تم افتتاحه في وقت سابق بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١١ هـ، ومشروع الأرصفة البحرية العائمة بقطاع حقل كما افتتح مبنى قطاع حرس الحدود بينبع والتي صدرت الموافقة على اعتماد القطاع مؤخراً ..يأتي ذلك امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام من لدن سمو وزير الداخلية.

ونقل ” البلوي ” تحيات وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز – يحفظه الله – لرجال حرس الحدود من ضباط وأفراد وتهنئة سموه لهم بعيد الفطر المبارك.. وبتوجيه كريم من لدن سموه كرم البلوي المتميزين من رجال حرس الحدود، نظير جهودهم وتميزهم في أداء أعمالهم ومهامهم الموكلة لهم متمنياً لهم المزيد من النجاح.