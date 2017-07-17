أرامكو تعلن بدء القبول للجنسين في برنامج التدرج الوظيفي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو عن موعد القبول ببرنامج التدرج لخريجي الكليات (للرجال وللنساء)، وهذا البرنامج مخصص للحصول على المهارات المطلوبة لأداء وظائف التشغيل والصيانة والوظائف الإدارية والكتابية لخريجي الكليات التقنية والصناعية والاتصالات السلكية واللاسلكية وخريجي كلية المجتمع والكليات المهنية ومعاهد الإدارة.

الشروط:

خريجو الكليات والتخصصات أدناه يمكنهم التقدم:

• خريجو الكليات والتخصصات أدناه يمكنهم التقدم فقط.

• أن يكون المعدل التراكمي 2.00 فأعلى من4.00 أو 3.00 فأعلى من 5.00.

• ألا يزيد عمر المتقدم/المتقدمة عن 28 سنة هجرية.

• ألا يكون قد مضى على تخرج المتقدم/ المتقدمة من الدبلوم أكثر من 3 سنوات.

المميزات أثناء الدراسة:

• راتب شهري

• سكن مجاني مشترك للطلاب الذكور الذين تبعد منازلهم أكثر من 50 كم عن موقع التدريب المعين لهم

• مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية

• رعاية طبية مجانية، وفقاً لخطط الشركة

• ا ستخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة

• استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة

• إجازة شهر رمضان، بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركز التدريب وفقاً للتقويم السنوي لإدارات التدريب

• دروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة

المميزات بعد التوظيف:

• راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان

• بدل سكن سنوي

• إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي

• إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة

• الرعاية الطبية لك ولزوجتك ولأطفالك ولوالديك

• خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة

• خيار المشاركة في برنامج تملك البيوت الخاص بموظفي الشركة

• استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة

• استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة

مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية

• الاستفادة من التخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات.

وأوضحت الشركة أنه يتم تحديد الراتب والدرجة الوظيفية حسب سياستها بعد إكمال البرنامج.

يفتح باب التسجيل عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين الموافق 23 شوال 1438هـ (17 يوليو 2017 م).