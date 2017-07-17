تعرف على قيادي تنظيم داعش القادم - صحيفة صدى الالكترونية

تعرف على قيادي تنظيم داعش القادم
حذر خبراء استراتيجيون، من محاولات ” أمير الحرب المقنع ” عبد القادر مؤمن، بريطاني متطرف وصومالي الأصل، وقائد حركة الشباب الإرهابية من استغلاله مقتل البغدادي لتولي قيادة التنظيم، وذلك من خلال محاولات حثيثة عبر الرسائل التي يبثها على المنصات الإعلامية لتنظيم ” داعش ” الإرهابي.
وأشارالخبراء إلى أن هناك مخاوف من تحول الصومال لمعقل جديد للتطرف بعد أن تعرض التنظيم للهزيمة في العراق وأصبحت أيامه معدودة في سوريا .
وأشارت الأكاديمية والخبيرة بمجال الإرهاب كانديس كيلشال إلى أن مؤمن يعتبر الزعيم الروحي لتنظيم داعش الإرهابي في الصومال .
يذكر أن مؤمن أُجبر على الفرار من بريطانيا، عام 2010 بعدما بدأ جهاز الاستخبارات البريطاني في الاشتباه في تورطه اعتناق الكثير من البريطانيين المنهج المتطرف في لندن، عبر مساجد مانشستر.
صداوي[ عدد التعليقات: 1141 ] نشر منذ 1 ساعة
مو منه من دقنه اللي كأنه زعفران ايراني
مغرد[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 39 دقيقة
اعوذ بالله من شكله الله لا يجعلنى احصلك بصحرا والا بشارع الانوار طا فيه والا مولعه
كان زمان[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 29 دقيقة
زعفران .. ههههههههههههه
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9360 ] نشر منذ 25 دقيقة
ايش هذي الشمس اللي في وجهه
لا اتوقع هذا ملون أكل (ملونات الطعام )😊
نهار السلام[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 21 دقيقة
زعفران . . وايراني بعد . . ههههههههههه
التعليق ذا يسدك عامين ، اضحك الله سنك ياصداوي ، ، ،