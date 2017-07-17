تعرف على قيادي تنظيم داعش القادم - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

حذر خبراء استراتيجيون، من محاولات ” أمير الحرب المقنع ” عبد القادر مؤمن، بريطاني متطرف وصومالي الأصل، وقائد حركة الشباب الإرهابية من استغلاله مقتل البغدادي لتولي قيادة التنظيم، وذلك من خلال محاولات حثيثة عبر الرسائل التي يبثها على المنصات الإعلامية لتنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وأشارالخبراء إلى أن هناك مخاوف من تحول الصومال لمعقل جديد للتطرف بعد أن تعرض التنظيم للهزيمة في العراق وأصبحت أيامه معدودة في سوريا .

وأشارت الأكاديمية والخبيرة بمجال الإرهاب كانديس كيلشال إلى أن مؤمن يعتبر الزعيم الروحي لتنظيم داعش الإرهابي في الصومال .

يذكر أن مؤمن أُجبر على الفرار من بريطانيا، عام 2010 بعدما بدأ جهاز الاستخبارات البريطاني في الاشتباه في تورطه اعتناق الكثير من البريطانيين المنهج المتطرف في لندن، عبر مساجد مانشستر.